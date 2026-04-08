Популяция глухаря и тетерева заметно выросла в Нижегородской области

В минлесхозе Нижегородской области подвели итоги очередного зимнего маршрутного учета. Государственные охотинспекторы, охотоведы, егеря и охотники обработали 1,6 тыс. ведомостей с общей протяженностью маршрутов более 15,6 тыс. км. На основании собранных данных определят допустимое количество особей для охоты, сообщили в ведомстве.

Согласно данным учета, больше всего выросла популяция глухаря — до 117 тыс. особей (на 58%) и тетерева — до 172 тыс. (на 29%).

Численность европейской косули выросла до 1,87 тыс. особей (на 83 или 4%), сибирской — почти до 2,77 тыс. (на 369 или 15%).

Популяция лосей достигла 26,2 тыс. особей, увеличившись на 600 животных (рост на 2,3%). Численность лисицы увеличилась до 3,06 тыс. (на 98 или 3%).

Численность зайцарусака сохранилась на уровне 3,8 тыс. особей. При этом популяция зайцабеляка сократилась на 7%, до 46,3 тыс.

Количество волков уменьшилось с 24 до 17. «По оценке специалистов, это играет важную роль в поддержании экологического баланса региона и способствует устойчивому развитию местных экосистем»,— отметили в министерстве.

По остальным видам животных данные не приводятся.

