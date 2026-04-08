В Татарстане предложили ужесточить наказание за нарушения ПДД при перевозке детей

В Татарстане предложили усилить ответственность за нарушения правил дорожного движения при перевозке несовершеннолетних и передачу им управления транспортом. Соответствующую законодательную инициативу о внесении изменений в КоАП РФ подготовил Государственный Совет Татарстана.

Согласно документу, предлагается увеличить штраф до 50 тыс. руб. и лишать водительских прав сроком до двух лет за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей, а также за отказ от медицинского освидетельствования, когда в машине находятся дети.

Также предлагается ввести штраф до 50 тыс. руб. за передачу управления транспортом несовершеннолетним, не имеющим водительских прав. Исключением служит учебная езда.

Анна Кайдалова