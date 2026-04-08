В Петербурге задержан подозреваемый в попытке продажи запчастей для подлодки

Сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в незаконной продаже за рубеж запчастей для подлодки. Об этом сообщили в управлении спецслужбы по городу, передает «РИА Новости».

Мужчину арестовали. Возбуждено дело о незаконном экспорте из России или передаче товаров или технологий, вооружения или военной техники (п. «а» ч. 2 ст. 189 УК).

По данным ведомства, россиянин пытался продать «представителю иностранного государства» комплектующие для ремонта дизельного двигателя — составной части дизельгенератора. Это главная энергетическая установка дизельэлектрических подлодок проекта «Варшавянка», уточнили в ФСБ.