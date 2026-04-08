Администрацию Жигулевска обязали оборудовать парковки для инвалидов у городских учреждений
Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал администрацию Жигулевска оборудовать парковки для инвалидов у восьми городских учреждений. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Надзорное ведомство во время проверки установило, что у восьми городских учреждений (школы, детсады, учреждения культуры) не было специальных мест для машин инвалидов. Это нарушало закон и право маломобильных граждан на доступ к социальным объектам.