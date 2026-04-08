«Автостат»: продажи BMW в России выросли почти в два раза в первом квартале года

В первом квартале 2026 года в России зарегистрировали свыше 3,8 тыс. новых автомобилей марки BMW. Это на 91% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.

Самой популярной моделью среди россиян остался среднеразмерный кроссовер BMW X3 — за три месяца зарегистрировали 1,2 тыс. таких машин, что в 3,5 раза превышает показатели прошлого года. В топ-5 также вошли кроссоверы BMW X5 (647 шт., +77%), X1 (465 шт., +189%), X7 (349 шт., +35%) и X6 (293 шт., +17%).

По словам господина Целикова, более половины зарегистрированных автомобилей BMW (51,5%) были собраны в Китае, немецкая сборка составила 43,5%, машины из США — 3,5%. На российскую сборку пришлось 40 автомобилей.