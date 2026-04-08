Межрегиональная оптовая плодоовощная база в Кировском районе Самары выставлена на продажу. Об этом сообщается на сайте объявлений.

Объект оценили в 1,5 млрд рублей. Речь идет о базе на улице Олимпийской, 68. На ее территории находятся склады площадью 27 тыс. кв. м.

Объект занимает земельные участки площадью 8 гa. Собственник уточняет, что база пpодaeтся в связи с наличиeм других инвестиционных идeй.

Овощная база №3 в Самаре является одни из основных центров оптовой торговли в регионе. Продукцию на этой площадке приобретают небольшие магазины, кафе и рестораны, а также перекупщики с городских рынков.

Овощная база неоднократно становилась объектом проверок со стороны полиции и Росгвардии. На ее территории периодически выявляют мигрантов-нарушителей.

Георгий Портнов