Известную самарскую овощную базу №3 выставили на продажу за 1,5 млрд рублей
Межрегиональная оптовая плодоовощная база в Кировском районе Самары выставлена на продажу. Об этом сообщается на сайте объявлений.
Объект оценили в 1,5 млрд рублей. Речь идет о базе на улице Олимпийской, 68. На ее территории находятся склады площадью 27 тыс. кв. м.
Объект занимает земельные участки площадью 8 гa. Собственник уточняет, что база пpодaeтся в связи с наличиeм других инвестиционных идeй.
Овощная база №3 в Самаре является одни из основных центров оптовой торговли в регионе. Продукцию на этой площадке приобретают небольшие магазины, кафе и рестораны, а также перекупщики с городских рынков.
Овощная база неоднократно становилась объектом проверок со стороны полиции и Росгвардии. На ее территории периодически выявляют мигрантов-нарушителей.