УБРиР начал предоставлять клиентам доступ к АУСН

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) реализовал для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможность подключиться к автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Банк получил аккредитацию Федеральной налоговой службы и был включен в перечень уполномоченных кредитных организаций. С 3 апреля клиенты-предприниматели УБРиР могут через интернет-банк «УБРиР Бизнес Лайт 2.0» подать уведомление о переходе на АУСН и после подтверждения со стороны налогового органа использовать режим АУСН со следующего месяца.



После перехода бизнеса на АУСН банк автоматически размечает все операции клиента, совершенные в течение месяца, в зависимости от выбранного клиентом объекта налогообложения, и передает информацию в налоговую службу. Специалисты службы могут в режиме реального времени отслеживать зачисления и списания по счету клиента и на основе этих данных высчитывать налог, необходимый к уплате.

«За счет открытости и автоматизации режим АУСН позволяет предпринимателям использовать ряд налоговых послаблений до конца 2027 года. Например, для них порог до уплаты НДС сохранился на уровне 60 млн рублей. По оценкам ряда экспертов, режим АУСН потенциально подходит 70% представителей малого и среднего бизнеса, поэтому для нас было важно обеспечить им доступ к данной системе. Это была приоритетная задача для нашего ИТ. Благодаря высокой степени готовности к интеграции мы получили аккредитацию от ФНС после первого же тестирования. Мы прогнозируем, что до конца года более 50% наших клиентов перейдут на использование АУСН. Отметим, что на сегодня лишь порядка 30 банков в стране предоставляют своим клиентам опцию работы с помощью АУСН», — отметил президент банка Алексей Долгов.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения значительно оптимизирует ведение учета, сдачу отчетности и расчет налогов. Предприниматели, выбравшие АУСН, освобождаются от сдачи декларации по УСН, от расчета 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физического лица, от расчетов по страховым взносам. Также бизнес может поручить расчет и уплату НДФЛ банку УБРиР как уполномоченной кредитной организации.

Действующие предприниматели могут подать уведомление через интернет-банк «УБРиР Бизнес Лайт 2.0», а со следующего месяца начать использовать АУСН. Те, кто только открывает свое дело, могут подключить АУСН сразу, в течение 30 дней после регистрации бизнеса.

Чтобы применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения, бизнес должен соответствовать ряду критериев. Среди них – регистрация в том регионе страны, где проводится данный эксперимент. В бизнесе должно быть занято не более 5 человек, которые получают зарплату на банковскую карту. Ежегодный доход должен составлять не более 60 млн рублей, а остаточная стоимость основных средств - не превышать 150 млн рублей. Расчетный счет клиента, перешедшего на АУСН, может быть открыт только в банке, входящем в перечень уполномоченных кредитных организаций, в который теперь включен и УБРиР.

Добавим, что для присоединения УБРиР к АУСН была использована готовая интеграция с сервисом ДБО isFront 2.0. от разработчика «Информационные Системы». Технической основой для подключения стал программный комплекс «АУСН-Интегратор» от компании «Рокет Сайнс».

