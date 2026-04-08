В Крыму задержана подозреваемая в координации ракетного удара по ж/д парому

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю жительницу Крыма. Ее подозревают в координации ракетного удара по грузовому ж/д парому в порту «Кавказ», Краснодарский край. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанная через Telegram связалась с сотрудником украинских спецслужб. По его заданию женщина передавала сведения о местах дислокации российских военных объектов, средств ПВО, военнослужащих и кораблях в акватории Керченского пролива. Деньги ей перечисляли на криптокошелек.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. По указанной статье задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.