Правительство согласилось ускорить продажу изъятой у коррупционеров недвижимости

Правительство одобрило законопроект, который отменяет действующее ценовое ограничение на продажу конфискованной по делам о коррупции недвижимости. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Действующая редакция закона о приватизации позволяет продавать изъятую недвижимость, если ее рыночная стоимость как минимум в два раза превышает расчетную. Расчетная стоимость определяется исходя из средней цены за квадратный метр жилья в регионе.

Авторы нововведения предлагают отменить это правило. Законопроект также должен исключить норму, по которой повторное выставление имущества на торги можно проводить только через шесть месяцев после признания предыдущих несостоявшимися. Изменения не должны распространяться на соцжилье или жилые помещения специализированных фондов.

Среди авторов законопроекта — вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко («Единая Россия») и глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). Замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко («Справедливая Россия») отметил, что инициатива направлена на то, чтобы конфискованное по делам о коррупции жилье «не лежало мертвым грузом в казне», а приносило доход.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас в казне находится 212 жилых помещений, конфискованных судом по коррупционным делам. Из них 63 прошли рыночную оценку. Действующим критериям для продажи соответствуют только пять помещений.