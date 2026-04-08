Банкам разрешат заключать договоры с новыми клиентами по видеосвязи

Банк России разрабатывает экспериментально-правовой режим (ЭПР), который откроет кредитным организациям возможность заключать договоры с новыми клиентами по видеосвязи без необходимости личного визита в отделение. Об этом сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с ходом подготовки инициативы. Разработку механизма подтвердил зампред Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

ЭПР находится в согласовании с профильными ведомствами, включая ФСБ, Росфинмониторинг, Минфин и Минцифры. В НСФР рассчитывают, что режим одобрят в первой половине 2026 года, после чего до конца года планируется запустить пилотный проект. При этом банки смогут использовать только отечественные системы конференц-связи, которые соответствуют требованиям безопасности и защиты данных.

Если эксперимент окажется успешным, процедура открытия счета и оформления банковских продуктов упростится и ускорится, особенно для жителей отдаленных регионов и клиентов, предпочитающих полностью дистанционный формат общения с банком. Для идентификации и подписания документов достаточно будет пройти верификацию в режиме реального времени через защищенный видеоканал.

Среди крупнейших банков ВТБ, Альфа-банк и Россельхозбанк уже готовы присоединиться к эксперименту, уточняет источник «Ведомостей». При этом представители финансового сектора выступают против ограничений доступа к видеоидентификации для низкорисковых операций. В то же время в Минцифры и Минэкономразвития проект пока не поступал.