ВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизни

В обновленной версии ВТБ Онлайн появятся сервисы для решения повседневных задач клиентов. Они помогут спланировать отдых, обновить технику или заказать продукты домой, не выходя из банковского приложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВТБ Фото: ВТБ

В ВТБ Онлайн пользователи смогут не только решать свои финансовые вопросы, но и в пару кликов планировать путешествия и досуг, покупать товары: одежду, косметику и электронику, заказывать доставку продуктов. Оплачивая эти покупки картой ВТБ, клиенты получат дополнительную выгоду от банка — повышенный кешбэк до 30%. Среди преимуществ также единый вход в сервисы через ВТБ Онлайн и удобная авторизация по ВТБ ID. Возможность оплаты покупок через ВТБ Pay повышает удобство, безопасность и скорость расчетов. Этими сервисами также могут воспользоваться клиенты Почта Банка, перешедшие в рамках интеграции.

«Сегодня клиент хочет получать от банка не только финансовые услуги, но и сервисы для решения повседневных вопросов. Теперь, чтобы спланировать путешествие или заказать ужин, не нужно покидать ВТБ Онлайн. Мы создаем единую площадку, где за счет глубокой интеграции с партнерами каждое действие экономит клиенту время и приносит выгоду. Наша амбиция — стать для каждого клиента ежедневным помощником, который делает жизнь проще, а покупки выгоднее», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента партнерств Даниил Поколодный.

Уже сейчас пользователям в ВТБ Онлайн в разделе «Живи с ВТБ» доступны первые предложения в категориях путешествий и шопинга.

В разделе «путешествия» можно приобрести билеты от крупнейших авиакомпаний и забронировать отель или жилье для отдыха.

В разделе «шопинг» — купить электронику и бытовую технику от ведущих производителей.

В течение года ВТБ планирует расширяться функционал с новыми партнерами — появятся сервисы развлечений, где можно купить билеты на мероприятия, в театр, кино, на концерты или фестивали.

ВТБ Онлайн обновил свой функционал и дизайн. В новой версии приложения можно повысить уровень обслуживания, воспользоваться сервисами от партнеров банка, а также получить онлайн консультацию 24/7.

ВТБ Онлайн

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте vtb.ru, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Услуги предоставляются Партнерами Банка. Банк не несет ответственность за качество и порядок оказания услуг Партнером.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000