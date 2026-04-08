Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье суд обязал оценить степень негативного воздействия на водные объекты и биоресурсы

Суд удовлетворил требование природоохранной прокуратуры обязать хозяйствующие субъекты в Орске и Новотроицке выполнить мероприятия по оценке воздействия на водные биологические ресурсы. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Орская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки установила, что юридические лица, которые сбрасывают сточные воды в реку Урал в Орске и Новотроицке, в первом полугодии прошлого года допустили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в стоках. При этом они не проводили оценку воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Руфия Кутляева