В 2025 году в Прикамье с нетрезвых водителей взыскали более 41 млн рублей

В 2025 году в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю находилось более 3 тыс. исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление автотранспортом в состоянии опьянения. Это на 22% меньше показателя 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В целях принудительного взыскания штрафов в рамках 60 производств наложен арест на имущество, принадлежащее должникам, на сумму более 2,3 млн руб. Временно ограничен выезд из РФ 759 правонарушителям. Всего за прошедший год приставы Прикамья взыскали с нетрезвых водителей более 41 млн руб.

По информации ведомства, чаще всего должниками по данной категории становятся жители Свердловского и Пермского районов, а также Кунгура.

В соответствии с действующим законодательством повторное вождение в нетрезвом виде является уголовно наказуемым деянием. В минувшем году у любителей пьяной езды было конфисковано в доход государства 342 автомобиля. Лидерами проживания правонарушителей-рецидивистов стали Березники, Соликамск и Очер.