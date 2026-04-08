В ресторане тюменского туркомплекса «Абалак» потушили пожар площадью 400 кв. м

В Тюменской области потушили пожар в трактире «Белая сова», который находится на территории туристического комплекса «Абалак», сообщили в региональном МЧС. Площадь пожара составила 400 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило 7 апреля в 23:56. Примерно через час он был локализован, в 2:18 — ликвидирован. Тушением занимались 26 человек и 10 единиц техники, в том числе 16 человек и шесть единиц техники от МЧС России.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

