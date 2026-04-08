Число операций по снятию наличных на кассе в Удмуртии выросло на 40% за год

Число торговых точек с возможностью снять наличные на кассе в Удмуртии увеличилось за год на 5%, до 603 объектов к 1 января. Об этом сообщили в отделении Банка России по республике.

Сервис позволяет получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого предприятия при оплате покупки банковской картой. В день можно снять до 5 тыс. руб. В месяц — до 30 тыс. руб. За 2025 год в Удмуртии провели 292 тыс. таких операций, что на 40% больше, чем в 2024-м.