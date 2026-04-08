При ударе Израиля по машине скорой помощи в Ливане погибли четыре человека

Израильский беспилотник ударил по машине скорой помощи, принадлежащей управлению здравоохранения, в населенном пункте Аль-Калайла, недалеко от города Тир на юге Ливана. Четыре человека погибли, сообщает агентство Lebanon 24.

Израиль объявил о проведении кампании против ливанского движения «Хезболла» 2 марта. На следующий день Армия обороны Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. По данным министерства здравоохранения Ливана на 3 апреля, число жертв атак Израиля на разные районы Ливана превысило 1,3 тыс. человек. Еще 4,1 тыс. граждан получили ранения.