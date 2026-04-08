На мэрию Самары подали в суд из-за нерасселенного аварийного дома

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Самары. Контрольный орган потребовал признать незаконным бездействие мэрии при расселении многоквартирного дома в Торговом переулке. Чиновники должны были сделать это до 31 декабря 2025 года, но здание до сих пор не расселено. Иск рассматривается в Куйбышевском районном суде Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

В феврале 2022 года администрация издала распоряжение, по которому дом № 25 в Торговом переулке был признан аварийным и подлежащим сносу. Чиновники должны были предоставить горожанам новое жилье, но не сделали этого.

Суд уже приступил к рассмотрению иска. В процессе кроме сотрудников прокуратуры участвуют представители администрации Самары и департамента управления имуществом, а также около 40 жильцов проблемного дома.

Суд истребовал у мэрии информацию о мерах по решению жилищного вопроса граждан в условиях режима повышенной готовности и ликвидации ЧС. Заседание отложено на 27 апреля 2026 года.

Георгий Портнов