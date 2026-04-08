Трех жителей Челябинской области осудили за кражи, разбой и подделку документов

Советский районный суд Челябинска признал виновными трех жителей региона в возрасте от 39 до 43 лет в кражах, разбоях, подделке номеров автомобилей и удостоверений полицейских (п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 326, п. «а», «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ). Фигурантов приговорили к реальному лишению свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники УФСБ России по региону установили, что в 2024 году сообщники организовали преступную группировку. Используя поддельные удостоверения полицейских и номера автомобилей, они якобы проводили операции по выявлению незаконного оборота табачных изделий. Таким образом подельники совершили серию краж и разбойных нападений на жителей Челябинска, похитив у них сигареты и деньги на общую сумму 1 млн руб.

Соучастников задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Организатору группировки назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб. Двух других подельников приговорили к девяти годам и восьми годам шести месяцам лишения свободы. Все будут отбывать сроки в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска