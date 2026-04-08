Аэропорты Самары, Оренбурга и Ульяновска закрывались ночью из-за угрозы ракетной опасности

Временные ограничения на прием и отправление самолетов вводились в аэропортах Самары, Оренбурга и Ульяновска в ночь со вторника на среду. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Курумоч и Баратаевка приостанавливали работу в 23:36 (MSK+1). Самарский аэропорт возобновил прием и отправление авиарейсов в 1:42. В Баратаевке ограничения сняли в 6:53. Небо над Оренбургом было закрыто с 0:43 до 1:47.

Ограничения были введены после того, как в регионах объявили ракетную опасность. Включались сирены.

После этого был объявлен отбой ракетной опасности. Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме. Задержек рейсов нет.

Георгий Портнов