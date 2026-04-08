В Ростовской области спрос на кофе в кофейнях упал на 42%

В феврале 2026 года в Ростовской области спрос на кофе в кофейнях снизился на 42% год к году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные председателя комитета Заксобрания донского региона по экономической политике Игоря Буракова.

По его словам, эта динамика связана с тем, что потребители, привыкшие ежедневно пить кофе и имеющие на это средства, сейчас стали более экономными.

Господин Бураков добавил, что для малого и среднего бизнеса сейчас главная проблема — не процентные ставки, а падение спроса. В премиальном сегменте ситуация остается стабильной: предприниматели успешно адаптировались к повышению налогов. Однако массовый сектор, включающий кофейни, столкнулся с резким спадом. Клиенты, которые год назад могли позволить себе посещать кофейни ежедневно, теперь вынуждены экономить, что свидетельствует о снижении покупательной способности населения.

