В Веселовском районе водитель внедорожника насмерть сбил пешехода

На 3 км + 400 м автодороги Веселый — Соленый — Ажимов в Веселовском районе водитель Toyota Hilux насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительным данным, 7 апреля в 19:40 67-летний водитель Toyota Hilux допустил наезд на 52-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги справа налево перед близко движущимся автомобилем.

Пешеход погиб на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Наталья Белоштейн