В Турции рассмотрят законопроект об ограничении доступа к соцсетям для детей

Парламент Турции начал рассмотрение проекта закона, который включает ограничение доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Инициатива обязывает платформы установить системы проверки возраста, предоставить инструменты родительского контроля и потребовать от компаний оперативно реагировать на контент, считающийся вредным.

Как сообщает Associated Press, компании, занимающиеся онлайн-играми, также будут обязаны назначить представителя в Турции, чтобы обеспечить соблюдение новых правил. Возможные санкции включают ограничение пропускной способности каналов связи для платформ и штрафы.

Предложение направлено на снижение онлайн-рисков от всех видов угроз и вредного контента, а также на защиту конфиденциальности детей, считают в турецком правительстве. Подобное ограничение для детей младше 16 лет с декабря прошлого года действует в Австралии. В марте этого года аналогичные инициативы приняты в Индонезии и Бразилии, а также рассматриваются в Испании, Франции и Великобритании.

Влад Никифоров