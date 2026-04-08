Замгубернатора Новосибирской области получил представление прокуратуры

Прокуратура Новосибирской области внесла представление замгубернатора региона Константину Хальзову за нарушения закона в сфере медицинского обеспечения и обслуживания населения. В надзорное ведомство поступали жалобы на ненадлежащую работу подразделений неотложной помощи, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Константин Хальзов

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

«Выявлены нарушения в части комплектации бригад скорой помощи лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, несвоевременного прибытия к пациентам, ненадлежащего технического состояния автомобилей»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки были установлены случаи, когда жители, не дождавшись бригады скорой медицинской помощи, были вынуждены самостоятельно добираться до лечебного учреждения. В некоторых районах города более 80 граждан ожидали приезда бригад скорой свыше восьми часов.

Александра Стрелкова

