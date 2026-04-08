В Екатеринбурге свыше 140 безбилетников отправили под суд за неоплату проезда

За неоплаченный проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге будут судить более 140 безбилетников, которых выявили на прошлой неделе, сообщили в городской администрации. При отсутствии уважительной причины им грозит штраф в размере 2,5 тыс. руб.

В марте контролеры провели 6,5 тыс. проверок и выявили 7,6 тыс. пассажиров, которые не оплатили проезд, что значительно ниже результатов за январь. При этом значительную долю от общего количества нарушителей составляют студенты.

Рейды в транспорте проходят в Екатеринбурге каждый день. Сначала контролеры в составе девяти бригад отправляются на самые «безбилетные» маршруты. В ходе проверки они блокируют все возможности оплатить проезд всем, кто не успел этого сделать. Нарушителям нужно явиться для составления протокола. При рассмотрении административного дела суд принимает решение о назначении штрафа, либо нарушитель может отделаться предупреждением.

Ирина Пичурина