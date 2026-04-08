Мэр Горно-Алтайска будет участвовать в праймериз перед выборами в Госдуму РФ

Мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова планирует принять участие в выборах депутатов Госдумы РФ. Ее анкета занесена в базу данных предварительного голосования «Единой России» (ЕР). Госпожа Сафронова планирует занять место в партсписке кандидатов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2016 году Ольга Сафронова была назначена и. о. мэра Горно-Алтайска. Ранее она занимала пост заместителя председателя правительства Республики Алтай. В 2017-м политик была назначена сити-менеджером столицы региона, в 2022-м депутаты горсовета избрали ее мэром на пятилетний срок.

На предыдущих выборах в Госдуму РФ ЕР выдвинула единую региональную группу кандидатов от Алтайского края и Республики Алтай. Из состава группы депутатом был избран Владимир Шаманов.

Валерий Лавский