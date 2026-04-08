В «Роскосмосе» сообщили о возможном полете россиян на Марс в течение 50 лет

Российские космонавты в течение ближайших 50 лет могут побывать на Марсе. Об этом заявил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

«Лично мое мнение, что в ближайшие 50 лет мы, скорее всего, будем на Марсе и, может быть, долетим до пояса астероидов»,— сказал господин Кононенко (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщал глава Роскосмоса Юрий Борисов, за 50 лет человечество разработает необходимые технологии, а также создаст и отработает ракеты, позволяющие сократить время полета. По его словам, для освоения дальнего космоса планируется использовать российский ядерный буксир «Зевс», прототип которого рассчитывают создать к 2030 году.