Сюрреализм в моде

В Музее Виктории и Альберта открылась первая выставка, посвященная Эльзе Скьяпарелли.

Экспозиция «Скьяпарелли: мода становится искусством», впервые открывшаяся в лондонском Victoria & Albert Museum, обещает стать самым громким выставочным фешен-проектом года. Она рассказывает об истории и влиянии одного из главных модельеров-визионеров XX века и охватывает период с 1920-х годов до наших дней. Новаторство Эльзы состояло в том, что любой предмет готовой одежды (кстати, тоже сенсация для мира моды 1920-х) она превращала в перформанс и арт-объект. Неслучайно своеобразным эпиграфом к выставке стала ее цитата: «Для меня дизайн одежды не ремесло, но искусство».

Выставка «Скьяпарелли: мода становится искусством» в Музее Виктории и Альберта в Лондоне

Фото: David Parry / PA Media Assignments Выставка «Скьяпарелли: мода становится искусством» в Музее Виктории и Альберта в Лондоне

Фото: David Parry / PA Media Assignments

Первая глава «Создание современного гардероба» знакомит с карьерой Скьяпарелли, начиная с открытия первого парижского магазина в 1927 году под вывеской Schiaparelli. Pour Le Sport. Одна из ранних ее работ — свитер с бантом в стиле trompe l'oeil 1927 года — впоследствии был подарен дизайнером Музею Виктории и Альберта. Всего за несколько лет Скьяпарелли сформировала базовое представление о практичной повседневной одежде для жительницы большого города (Pour la Ville) и о ее вечернем гардеробе (Pour le Soir). Самый скромный идеально скроенный силуэт костюма она дополняла оригинальными деталями, например необычными яркими пуговицами, не говоря уже об аппликациях на вечерних платьях или выходных туфлях с меховыми вставками.

В 1935-м Скьяпарелли открыла бутик на Вандомской площади и стала весьма популярной фигурой среди парижской богемы. Второй раздел выставки, «Творческие созвездия», исследует глубокую связь Скьяп (как ее называли друзья) с искусством. Она дружила и сотрудничала с художниками-сюрреалистами, скульпторами и писателями, которые разделяли ее любовь к абсурду и эпатажу. В сотрудничестве с Дали были созданы платье «Слезы» 1938 года и черная фетровая шляпа в виде перевернутой туфли, а также облегающее платье «Скелет» с фактурными ребрами 1938 года (единственный сохранившийся экземпляр ныне входит в постоянную коллекцию музея). Вместе с Кокто Эльза придумала вечернее пальто с вышивкой на спине, в которой два женских профиля образуют вазу с пышным букетом шелковых роз. На выставке можно увидеть один из предварительных карандашных эскизов работы Жана Кокто (1937). Знаменитое платье с омаром 1937 года соседствует с «телефоном-лобстером» Сальвадора Дали (1938), наглядно демонстрируя силу сюрреалистичного вдохновения.

Эльза сама была ходячей рекламой своего бренда — на самых разных мероприятиях она появлялась в собственных творениях, привлекая внимание и порождая сплетни. Непримиримая соперница Скьяпарелли Коко Шанель называла ее «той итальянской художницей, которая шьет одежду», обвиняя в вульгарности и отсутствии вкуса. А вот фотографам ее причудливые образы страшно импонировали: ее с удовольствием снимали Ман Рэй и Сесил Битон.

Портрет Эльзы Скьяпарелли работы Ман Рэя, 1933 год

Фото: Collection SFMOMA Портрет Эльзы Скьяпарелли работы Ман Рэя, 1933 год

Фото: Collection SFMOMA

К середине 1930-х Скьяпарелли стала известна за пределами мира французской высокой моды. Открытие лондонского салона в Мейфэре в 1933 году закрепило ее международное присутствие, положив начало британскому сюрреалистическому движению. В разделе Beyond Paris представлены малоизвестные модели с лейблом Schiaparelli London, включая роскошный бордовый бархатный костюм с пышной золотой вышивкой, платье и пальто, которые она надевала на коронацию короля Георга VI в 1937 году. Тут же можно увидеть единственный сохранившийся экземпляр свадебного платья Schiaparelli из мятой вискозы цвета устрицы с металлическими нитями, сшитого для Розалинды Гилберт, коллекционера искусства и хозяйки модного дома. В этом наряде невеста явилась в лондонскую синагогу. В 1930–1950-е годы Эльза Скьяпарелли создавала костюмы для британских, французских и американских театральных и кинопостановок. Среди наиболее примечательных работ — костюм Мэй Уэст для фильма «Каждый день — праздник» (1937), а также личный гардероб Марлен Дитрих.

О том, как наследие Эльзы Скьяпарелли живет и процветает сегодня, рассказывает заключительный раздел выставки «Золотая нить». С 2019 года креативным директором бренда является Дэниэл Розберри. Его усилиями одежда Schiaparelli вновь становится частью жизни артистов и художников и вновь появляется на публике. Ариана Гранде выбрала сверкающее платье на церемонию вручения «Оскара», а Дуа Липа появилась на вручении премии «Золотой глобус» в кастомной черно-золотой версии платья «Скелет».

Выставка «Скьяпарелли: мода становится искусством» продлится до 8 ноября.

Нина Спиридонова