Бытует мнение — довольно справедливое — что мужская мода пошла либо от военной, либо от спортивной формы. Это так, но не стоит забывать еще один важный фундамент, актуальный и сейчас — рабочая одежда. Куртки, ботинки, рубашки и даже комбинезоны — все это пришло в наш гардероб с заводов и железных дорог. Обсудим подробнее.

Куртка дальнобойщика

Короткая куртка с жесткой посадкой и карманами на груди — классический trucker jacket — родом из середины XX века, когда американские водители грузовиков нуждались в удобной и прочной верхней одежде. Деним или плотный хлопок, минимум деталей, максимум функциональности. «Тракером» называют и классическую джинсовку, у которой корни тоже рабочие — но уходят глубже в историю.

Фото: Rob Latour / WWD / Penske Media / Getty Images Куртка с жесткой посадкой (куртка дальнобойщика)

Первые джинсовки появились через 10 лет после того, как Леви Страусс придумал джинсы. В них одевались железнодорожники, которых в Америке конца XIX века становилось все больше. В целом от них и появилась куртка дальнобойщика. Кое-где добавился вельветовый воротник или овчина, но корни у обеих моделей одни.

Рабочие брюки

Рабочими брюками в целом можно назвать любую плотную и широкую модель, пригодную для работы. Джинсы — это вообще прототип рабочих брюк. Но если углубиться в тонкости, то стоит выделить модель Double Knee — то есть «двойное колено». Это свободные брюки из плотной ткани, на передней части которых нашит дополнительный слой — чтобы она не затиралась слишком быстро и на ней не появлялись дырки. На некоторых моделях есть еще дополнительная петля из ткани — она находится сбоку и немного сзади и нужна, чтобы держать молоток. Это уже Carpenter pants, или «брюки плотника».

Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images Хэйли Бибер в джинсах, повторяющих крой с «двойным коленом»

Первые Double knee придумали в Carhartt, они же до сих пор остаются главным брендом рабочей одежды в мире. В последние 3-4 года спрос на их одежду стал особенно высоким — потому что наследие утилитарной рабочей одежды очень плотно вплелось в уличную моду и клуьтуру.

Фланелевая рубашка

Фланель как материал появилась в Шотландии, однако частью рабочего гардероба она стала именно в США. Американские лесорубы, часто работавшие в суровых климатических условиях, полюбили фланелевые рубашки за универсальность. Этот материал хорошо дышит, отлично сохраняет тепло и быстро сохнет, если в нем попасть под дождь. А в северной Калифорнии и в целом Северо-Западном регионе США, где вырубка лесов была особенно популярным занятием, такой функционал был особенно необходим. Сегодня фланелевая рубашка — это скорее визитка стареющих рокеров и модников из 2010-х. Но мода, как известно, циклична, поэтому красная клетчатая рубашка лесоруба вернется — и не раз.

Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images Охотник одет во фланелевую рубашку, джодпуры и высокие сапоги

Ботинки на все времена

Рабочие ботинки — это отдельная категория, которая в целом говорит сама за себя. Толстая кожа, массивная подошва,, крепкие шнурки, высокая посадка, иногда металлический носок — изначально все это было гарантией безопасности. И именно эта грубость стала частью эстетики. Сегодня, как правило, выделяют две модели рабочих ботинок, которые доминируют на рынке — Timberland и Red Wing. Потому что несмотря на свою популярность среди «обычных» людей, их до сих пор выбирают строители, слесари, плотники и другие парни, привыкшие работать руками. Ведь гарантия качества никуда не делась. Да, это ботинки с историей, давно ставшие модным атрибутом. Но это еще и очень удобная и универсальная обувь — пожалуй, даже в первую очередь.

Фото: stephan seeber / unsplash.com Рабочие ботинки

Комбинезон

Пожалуй, самый понятный и при этом необычный элемент рабочей одежды. В своем мире он очень удобен — надел и пошел работать. Комбинезон защищает уборщиков от химикатов, автослесарей от масла, строителей от пыли и так далее. Чтобы надеть его в обычной жизни, нужна определенная смелость и, не побоимся этого термина, уровень экспертизы в уличной моде. Однако надев комбинезон, снимать его уже не захочется. Во-первых, это и правда невероятно удобно. Во-вторых, вряд ли в гардеробе найдется такая же яркая и откровенно крутая вещь.

Фото: J. Jay Hirz / Archive Photos / Getty Images Рабочий в комбинезоне (справа) на строительстве небоскреба

Овершорт

Снова возвращаемся к железнодорожникам и рабочим фабрик. Изначально овершорт — плотная рубашка-пиджак с накладными карманами, удобная для работы в цеху или на рельсах. Плотный хлопок, парусин и молескин были главными материалами, из которых шились овершорты — чтобы сохранить долговечность и не потерять форму. Французская bleu de travail — синяя рубашка рабочего — сама по себе стала элементом модной культуры. На улицу овершорты перекочевали, не изменившись — это все такая же плотная рубашка, которую можно надеть как поверх футболки, так и на толстовку — главное, выбрать подходящий размер.

Фото: Hulton Archive / Getty Images Фрэнк Синатра с актером Гари Купером (справа — одет в овершорт)

Илья Петрук