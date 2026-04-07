Ульяновская область оказалась на предпоследнем месте в ПФО по зарплате в малых городах

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») опубликовал рейтинг регионов по уровню зарплат в провинции.

Рейтинг рассчитывался по статданным за 2025 год. За основной показатель брались средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах регионов (за исключением городов с численностью населения более 200 тыс. человек и за исключением региональных столиц).

Согласно данным рейтинга, по соотношению зарплаты в малых и средних населенных пунктах региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в соответствующем регионе лидером рейтинга является Ненецкий автономный округ (5,56), за ним следующие семь позиций занимают также регионы Севера и Дальнего Востока. На девятой позиции — Татарстан (4,01). Оренбургская область — на 30-м месте (2,98), Самарская область — на 39-м месте (2,87), Ульяновская — на 66-м (2,4).

Среди регионов ПФО лидирует Татарстан, на втором месте — Оренбургская область, на третьем — Нижегородская. Самарская область в ПФО по этому показателю занимает 4-е место, Ульяновская — предпоследнее, 13-е место.

По абсолютной величине зарплаты в провинции по России предсказуемо лидирует Чукотка (186,8 тыс. руб.), Татарстан находится на 19-м месте (88,1 тыс. руб.), Оренбургская область —на 36-м (66,8 тыс. руб.), Самарская — на 41-м (65,1 тыс. руб.), Ульяновская область — на 67-м (55,2 тыс. руб.).

При этом по росту провинциальной зарплаты за 2025 год лидирует по России Татарстан (+20,6%). Оренбургская область занимает 40-е место по России (+14,5%), Ульяновская — 44-е место (+14,3%), Самарская область — на 63 месте (+12,8%).

По соотношению зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в больших городах региона лидером по России снова является Ненецкий автономный округ, где зарплата в малых населенных пунктах значительно выше, чем в столице округа (132,1%). Оренбургская область по этому показателю занимает 29-е место (89,7%), Самарская — 48-е (82,5%). Ульяновская область занимает 63-е место (77,9%).

Сергей Титов, Ульяновск