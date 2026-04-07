МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

В период с 21:00 мск 7 апреля по 10:00 мск 8 апреля в Москве выпадет мокрый снег и местами образуется гололедица. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

Министерство порекомендовало парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей на улице без присмотра.

По данным Гидрометцентра России, с 7 апреля по 10 апреля в Москве ожидается снег, мокрый снег и дождь. В сумме выпадет около 10 мм осадков. В ночь на 8 апреля температура опустится до -1°C. 9 и 10 апреля прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.