В Петербурге и Ленобласти выловят две тысячи тонн корюшки в этом сезоне

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в этом сезоне рассчитывают добыть около 2 тыс. тонн корюшки. Как сообщил на пресс-конференции в «Интерфаксе» заместитель руководителя Северо-Западного управления Росрыболовства Виктор Игнатьев, основной объем вылова придется на Ладожское озеро и впадающие в него реки — более 1,2 тыс. тонн. Еще 797 тонн планируют получить в Финском заливе.

По данным ведомства, на промысел уже выдано 663 разрешения, из них 193 — компаниям из Петербурга и области. В акватории и устье реки Волхов установлено около 1 тыс. орудий лова, на данный момент добыто 35 тонн рыбы. Господин Игнатьев подчеркнул, что запасы корюшки остаются стабильными, в связи с чем менять правила вылова в текущем сезоне не планируется.

Рыбакам-любителям напомнили о суточной норме — не более 10 кг корюшки на человека. Для организованной торговли рыбой в Петербурге подготовлено 50 площадок в 14 районах города. Сезон корюшки стартует 15 апреля и завершится 31 мая.

В прошлом году в регионе выловили 1 038 тонн корюшки, что составило 61,1% от общероссийского объема.