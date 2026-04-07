И целого года мало

Голландская ING Group отменила сделку по продаже своей российской «дочки» ИНГ-банк, о которой сообщила в январе прошлого года. Сделку предполагалось закрыть в третьем квартале прошлого года, но потенциальный покупатель не смог получить всех необходимых разрешений, и она была отложена. Эксперты считают, что российские власти могла не устроить компания-покупатель, созданная за несколько месяцев до объявления о сделке и имеющая уставный капитал 15 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

7 апреля голландская группа ING объявила, что расторгла сделку по продаже своего дочернего банка в России. В сообщении финансовой группы говорится, что получение компанией «Глобал девелопмент», которая должна была приобрести ИНГ-банк, всех необходимых разрешений маловероятно. Причем группа по-прежнему сосредоточена «на прекращении нашей деятельности на российском рынке».

Однако в заявлении отмечается, что реализация любого другого сценария выхода из российского бизнеса, кроме продажи, окажет негативное влияние на результаты группы. Но и в этом сценарии, по оценке аналитиков, группа потеряла бы около €700 млн, поскольку банки с собственниками из недружественных стран продаются с существенным дисконтом.

Указ президента РФ №520 от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер…» установил требование об обязательном получении разрешения на продажу 45 банков с владельцами из недружественных стран. За прошедшие три года список сократился почти на треть, до 31 кредитной организации. Большая часть из этих банков была приобретена российскими инвесторами.

ING Group объявила о договоренности продать свой дочерний банк в конце января 2025 года. Экспертов уже тогда смущало, что компания-покупатель была зарегистрирована всего за несколько месяцев до объявления сделки (8 ноября 2024 года), а ее уставный капитал составил 15 тыс. руб. Ряд аналитиков предполагали, что эта компания будет номинальным держателем акций ИНГ-банка. Изначально предполагалось, что сделка завершится в третьем квартале прошлого года. Однако в сентябре ING Group объявила, что завершение сделки откладывается из-за того, что покупатель не получил всех необходимых разрешений.

Эксперты считают, что к срыву сделки могли привести претензии со стороны российских властей к кандидатуре покупателя.

Как поясняет партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин, покупателю необходимо получить специальное решение президента РФ, а также разрешение ЦБ. «По общему правилу необходимо также согласие ФАС, но, если сделка согласована президентом, согласие антимонопольного ведомства уже не требуется»,— отметил он. Причиной отказа в согласовании, по его мнению, могла стать относительно важная роль, которую дочерний банк играет в банковской системе России. Согласно данным «Интерфакса», на 1 января 2026 года ИНГ-банк занимал 66-е место по активам (более 101 млрд руб.) среди российских банков.

Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев обращает внимание на низкий капитал АО «Глобал Девелопмент» и тот факт, что компания была зарегистрирована незадолго до объявления о сделке. «Для Банка России вопросы к финансовому положению, источникам финансирования и прозрачности структуры владения покупателя — стандартные основания для отказа в согласовании»,— указывает юрист.

По мнению экспертов, срыв сделки по продаже ИНГ-банка может опосредованно повлиять и на продажу других дочерних банков, принадлежащих структурам из недружественных стран.

«С формальной точки зрения каждая сделка рассматривается индивидуально, однако срыв влияет на восприятие актива рынком — потенциальные покупатели получают сигнал о длительности и непредсказуемости согласований, что обычно отражается на сроках, оценке актива и переговорной позиции сторон»,— поясняет Андрей Гусев. При этом сам по себе срыв, по его мнению, не означает невозможности последующей продажи, скорее он повышает требования к качеству покупателя и структуре сделки.

Максим Буйлов