Зачетные взятки

В Нижнем Новгороде начался судебный допрос бывшего начальника отдела по надзору за теплоснабжением Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николая Маркина. Его обвинили в 10 эпизодах получения взяток. По фабуле дела, подсудимый вместе со своим экс-руководством и коллегами организовали схему поборов с учебных центров за успешную аттестацию сотрудников промпредприятий вне очереди. Николай Маркин признал вину в двух эпизодах содействия представителю Первой грузовой компании, за которое получил 26 тыс. руб. Сам он считает это посредничеством и превышением полномочий и отрицает причастность к коррупционной схеме. Его защита настаивает, что промышленников действительно обучали, а преподаватели делились деньгами с коллегами, которые работали за них во время лекций. Остальных фигурантов уголовного дела уже осудили за взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Маркин не согласен с обвинением

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода начал допрос бывшего начальника отдела по надзору за теплоснабжением Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николая Маркина, которому инкриминировали 10 эпизодов получения взяток. Следствие полагает, что подсудимый вместе с экс-заместителем руководителя Волжско-Окского Ростехнадзора Денисом Шакировым и бывшим подчиненным Сергеем Кульковым в 2021–2022 годах организовали систему поборов с учебных центров и колледжей за внеочередную и успешную аттестацию специалистов и работников в области промышленной безопасности и энергетики.

Как писал «Ъ-Приволжье», руководители учебных заведений заплатили фигурантам в общей сложности 15,3 млн руб., чтобы работники быстрее сдали экзамены, а программы подготовки прошли как можно больше сотрудников.

Во время аттестации экзаменаторы из Ростехнадзора обеспечивали слушателям положительные результаты, разрешали пользоваться интернетом и подсказывали правильные ответы, настаивает обвинение.

В числе аттестованных благодаря коррупционной схеме учебных заведений следствие называло кстовский инновационный консалтинговый центр «Кадры», ООО «Интерсинтез» и нижегородский филиал Первой грузовой компании (ПГК). Деньги фигурантам передавали лично и переводами под видом оказания услуг через предпринимателей и компании, близкие к Ростехнадзору. В некоторых случаях коммерсанты не догадывались о том, что через них передают взятки: так, ИП Решетников проводил через свои реквизиты платежи, замаскированные под гражданско-правовые сделки.

Следствие полагает, что Николай Маркин лично получил две взятки от представителя ПГК. В первом эпизоде компании грозило наказание за работу семи сотрудников без обучения и проверки знаний охраны труда, во втором — за скорейшую аттестацию. Николай Маркин получил за содействие 26 тыс. руб.

Сам подсудимый считает это не взяткой, а превышением полномочий и посредничеством в передаче взятки, сообщил он на допросе в суде.

Николай Маркин уточнил, что представитель ПГК попросил его зарегистрировать заявление на прием экзаменационных документов вне очереди, а он сходил в канцелярию и попросил помощи у профильного сотрудника, который якобы сам подтасовал документы. Во втором случае аттестацию работников ПГК решили провести в Дзержинске, результат должен был обеспечить инспектор Сергей Девяткин, который обозначил расценки и отдал Николаю Маркину половину «за подгон клиента», вспомнил подсудимый.

Он добавил, что дополнительный заработок за счет лекций в учебных центрах в управлении Ростехнадзора был разрешен: преподавательская деятельность официально оформлялась и оплачивалась. При этом сотрудники ведомства часто подменяли друг друга из-за лекций и делились с коллегами, выполнявшими их работу, отметил Николай Маркин. Чем занимались подчиненные вместо лекций, он не знал и был уверен, что они преподают в учебных центрах.

По остальным эпизодам подсудимый даст показания на следующем заседании в апреле. Его защита настаивает, что полученные 14 и 12 тыс. руб. не дотягивают до коррупционной статьи, а в схеме с поборами он не участвовал.

Свидетели из числа представителей учебных центров отметили, что лекции сотрудникам компаний прочитали в полном соответствии с оплаченными курсами по договорам с управлением Ростехнадзора, заявила защита: «Николай Маркин к аттестации отношения не имел, даты назначала специальная программа. А по поводу подсказок на лекциях никаких инструкций нет».

Защита полагает, что преступную схему организовали Денис Шакиров и Сергей Кульков, а Николай Маркин к ней непричастен.

Напомним, что Сергея Кулькова в 2025 году признали виновным в получении взяток и назначили ему семь лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн руб. Бывшего инспектора Сергея Девяткина приговорили к трем годам колонии строгого режима за шесть коррупционных эпизодов. Двум другим инспекторам дали семь и 10 лет колонии строгого режима за взятки, которые они брали за незаконное бездействие при проверках. Денис Шакиров, по данным «Ъ-Приволжье», отправился на СВО.

Роман Рыскаль