В Ульяновске начали присасываться клещи

За неделю с 30 марта по 5 апреля на территории Ульяновской области зарегистрировано четыре случая присасывания клещей. Об этом сообщило во вторник региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, из четырех официально зарегистрированных случаев два зафиксированы в Ульяновске и по одному — в Барышском и Новоспасском районах. С профилактической целью получили противоклещевой иммуноглобулин два человека, в том числе один ребенок.

В управлении РПН отмечают, что в эпидемический сезон 2026 года пока случаи заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы, нго контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита продолжается. По состоянию на 6 апреля в регионе привит 251 человек, в том числе 98 детей. Специалисты УРПН поясняют, что «население, желающее привиться против клещевого вирусного энцефалита, может обратиться в лечебно-профилактические организации по месту жительства, заключив трехсторонний договор на проведение вакцинации». При этом подчеркивается, что стоимость вакцины оплачивают сами граждане. В управлении РПН не дают информацию о стоимости вакцины, однако, судя по открытым источникам в интернете, стоимость вакцины в зависимости от производителя от 400 руб. до 3,85 тыс. руб. (пять ампул на полный курс). Вакцинация в частных клиниках стоит от 850 руб. до 1,5 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск