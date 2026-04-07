Обвинение запросило 8 лет колонии для астраханского экс-замминистра строительства Агаева

Приволжский районный суд завершает рассмотрение дела экс-замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамина Агаева. Подсудимому предъявили обвинения в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в покушении на хищение денежных средств при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Рамин Агаев стал известен после командировки в Кременской район ЛНР и ранения под обстрелом ВСУ

Фото: Приволжский районный суд Астраханской области

Накануне в ходе заседания обвинение попросило наказание в виде 8 лет лишения свободы. Оглашение судебного решения назначено на 9 апреля 2026 года. Известно, что в мае 2025 года Рамина Агаева отправили в СИЗО.

Чиновник стал известен после командировки в Кременской район ЛНР. В ноябре 2024 года его ранили во время обстрела ВСУ. Господина Агаева госпитализировали, затем в декабре выписали. С 2008 по 2017 год он был зарегистрирован как ИП, занимался в Астрахани перевозками пассажиров и розничной торговлей одеждой.

В июне 2022 года Арбитражный суд Астраханской области признал господина Агаева банкротом, установив неисполненные обязательства в размере 2,4 млн руб.

Марина Окорокова