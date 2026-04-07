Жительница Ростовской области погибла в ДТП

В Пролетарском районе Ростовской области 61-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибла в ДТП. Авария произошло днем 7 апреля в хуторе Мокрая Ельмута, сообщили в госавтоинспеции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, 53-летний водитель «Лада 210740» слишком разогнался на дороге, из-за чего потерял управление машиной. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Пассажирка легковушки скончалась на месте. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская