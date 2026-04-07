Футболисты ЦСКА разгромили «Крылья Советов» в матче Кубка России

Во вторник, 7 апреля, в Самаре прошел матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором местные «Крылья Советов» принимали московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Игра завершилась победой столичной команды со счетом 5:2. У хозяев забили Иван Олейников и Иван Лепский. В составе ЦСКА трижды отличился Лусиано Гонду, по голу на счету Ивана Облякова и Матвея Кисляка.

Столичная команда в финале Пути регионов сыграет с победителем противостояния «Зенит» — «Спартак». «Крылья Советов» завершили борьбу в турнире.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.

Андрей Сазонов