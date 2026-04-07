У Apple пока не сложилось

Инженерные тесты складного iPhone Fold закончились провалом, об этом сообщили источники агентства Nikkei Asia. По их словам, речь идет о «технических неисправностях», а не о дефиците компонентов или проблемах с их производством.

В худшем случае трудности спровоцируют задержку первых поставок, которые ожидаются в начале осени, на несколько месяцев, утверждают собеседники агентства. При этом Apple готовит прорывную для рынка модель, заметил IT-журналист Илья Сидоров:

«iPhone Fold — это самый ожидаемый смартфон в индустрии. Его выход наконец-то даст ответы на вопросы, нужны ли вообще подобные устройства и насколько они удобны в реальной жизни. Apple давно разрабатывает смартфон и готовится к запуску массового производства. Нам не говорят, какие именно проблемы возникли на тестовом производстве, но можно предположить, что они связаны со сложностью конструкции.

По слухам, корпорация готовит уникальный шарнир и установит экран без складки, которая встречается в аналогичных смартфонах на Android.

Что касается цены и доступности, то это будет по-настоящему премиальное устройство. Ценник может начинаться от $2 тыс. Столько же стоит, например, iPhone 17 Pro Max на 2 Тб. При такой стоимости очевидно, что его смогут купить не все. Apple тоже это понимает, поэтому планирует выпустить 7-8 млн iPhone Fold, то есть меньше 10% от всех новых смартфонов корпорации, которые выйдут в этом году».

Но в этой линейке главное не количество, а качество, уверен IT-эксперт Эрик Хачатрян:

«Им даже на руку, если новинка выйдет немного позже, но это будет более "вылизанное", качественное и проработанное устройство. Ведь Apple уже давно обвиняют в отсутствии инноваций на рынке смартфонов, и им крайне необходимо показать свой прогресс для акционеров и инвесторов. Тем более китайские производители, такие как Oppo, Huawei, да и другие игроки, например, Google с Motorola уже делают очень хорошие устройства. У Oppo и Huawei получается показывать по-настоящему инновационные складные смартфоны. В сложенном состоянии в толщину они вообще не отличаются от обычного гаджета. Первая компания еще и показала свой инновационный дисплей, который практически не имеет складки».

Как отмечают СМИ, Apple ради складного смартфона уже перенесла выход новых моделей iPhone на 2027 год, поэтому задержка с релизом iPhone Fold ударит по репутации компании. Впрочем, «яблочная» компания может превратить этот кризис в возможность, считает независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта Александр Финагин:

«Для Apple это не критическая, но суперчувствительная ситуация, так как на рынок складных смартфонов компания входит позже своих конкурентов. Понятно, что любая задержка только усиливает давление на ожидания потенциальных клиентов.

При этом перенос сроков часто лучше, чем выпуск "сырого" продукта. Ведь бренд слишком сильно завязан на качестве, надежности и, можно сказать, на эффект доведенного до идеала первого релиза».

Корейская компания Samsung и китайская Huawei выпускают складные смартфоны с 2019 года. По данным консалтинговой фирмы IDC, в 2025-м рынок складных смартфонов увеличился на 10%, до 21 млн штук. В этом году рост может составить 30%, прогнозируют аналитики.

Леонид Пастернак