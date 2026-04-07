Начало «Кольца»

Кирилл Серебренников поставил «Золото Рейна» на зальцбургском Пасхальном фестивале

В Зальцбурге прошел традиционный Пасхальный фестиваль (Osterfestspiele). Его главным событием в этот раз стала премьера «Золота Рейна» Вагнера в постановке режиссера Кирилла Серебренникова и маэстро Кирилла Петренко, главного дирижера Берлинского филармонического оркестра. Это первый этап большого проекта: в последующие годы тот же тандем должен выпустить на фестивале остальные оперы вагнеровской тетралогии. Рассказывает Сергей Ходнев.

Кирилл Серебренников «позолотил» драму Вагнера яркими отсылками к разнообразным экзотическим культурам

Фото: Frol Podlesnyi / Osterfestspiele Salzburg

Судьбоносность здесь сразу двоякая. Во-первых, в этом году исполняется 150 лет с мировой премьеры вагнеровского «Кольца нибелунга», перепахавшей в конечном счете историю не только «высоколобого» музыкального театра, но и масскультуры. Большие оперные институции, понятно, по такому случаю соревнуются: кто-то достал из закромов уже готовые постановки «Кольца», кто-то показывает новые спектакли. И громкое режиссерское имя, естественно, в этой игре — важный козырь.

Во-вторых, в этом году на Пасхальный фестиваль вернулся Берлинский филармонический оркестр. Osterfestspiele — совершенно отдельное от главного летнего фестиваля зальцбургское учреждение, он гораздо моложе, Герберт фон Караян основал его только в 1967-м. И именно Берлинские филармоники несколько десятилетий, вплоть до 2013 года, были его главными «резидентами». Вновь заполучить на фестиваль один из самых престижных симфонических коллективов на свете — не просто символичный жест, а яркое имиджевое и менеджерское достижение.

Впрочем, даже без всяких скидок на величие момента «Золото Рейна» в музыкальной интерпретации Кирилла Петренко и Берлинских филармоников — событие.

И нетрафаретное: живые, совсем не караяновские темпы, почти моцартовская ясность, феноменальная гибкость и тщательность оркестра, ослепительное чувство драмы. Состав тоже подобран, в общем, на редкость удачно, причем в значительной степени не из «первачей»-ветеранов, а из отменных голосов на взлете карьеры. Таковы, например, поющие великанов Фафнера и Фазольта Патрик Гуэтти и Ле Бу с их действительно исполинскими басами, тенор Брентон Райан (Логе, лукавый трикстер, циничное божество огня), баритон Ли Мелроуз с партией нибелунга Альбериха, великолепно нюансированной и поданной как объемная трагическая роль. Неожиданнее всего выглядел Вотан в трактовке как раз испытанной знаменитости — Кристиана Герхаэра: без густой мощи, с почти лирической окраской звука, но зато и с филигранной выделкой.

Постановка Кирилла Серебренникова, им же оформленная, тоже очень ярка на свой лад, причем до избыточности.

Над сценой Скального манежа реют, то складываясь, то расходясь, гигантские экраны c видеоартом Юрия Калиха. Судя по балахонам вагнеровских богов и мимолетным деталям вроде деревянных идолов, действие перенесено в какую-то «Африку духа», но точная географическая и культурная привязка режиссера явно не заботила. Мотивы тибетские, индийские и яванские, золотые мониста, экзотический ритуальный грим отдельных персонажей, исландская природа экранных видео — в жарком и пестром вареве визуальной архаики чего только не перемешано!

Все это невероятно многодельно. Скажем, боги перемещаются то по столбикам, которые торчат из залившей сцену окаменевшей «лавы», то по мосткам, которые миманс постоянно уносит, приносит и переставляет, а то и на плечах массовки: отдельный сценический текст, по-своему виртуозный. И все это столь же невероятным образом промахивается мимо музыки.

Буквально с самого же начала: пока в интродукции оркестр изображает эпическое сотворение вагнеровского космоса, на экранах совершенно другой ритм — голый Альберих все бежит, и бежит, и бежит по исландской тундре. А что тогда, интересно, нам будут показывать на будущий год в начале «Валькирии», которая открывается как раз-таки забегом изгнанника Зигмунда под завывания бури?

Утомительные хлопоты миманса если и совпадают с логикой партитуры, то изредка и как-то совсем механически; когда Вотан и Логе спускаются в подземное логово Альбериха, кующего мировое могущество, у Вагнера звучит звон самых настоящих наковален.

Ну вот под это minimalistic techno чернокожая массовка, разумеется, заходится в хип-хоповой трясучке. Фрейя, богиня любви и юности, и Логе раздвоились и получили своих сценических «альтер эго» без речей. И это придумано с любовной старательностью, но в результате стараний тонут в декоративной абстракции пружины и конфликты вагнеровской драмы. А там, вообще-то говоря, нет никакой зауми, которую нужно было бы пышно разукрашивать на отвлеченный лад. Только власть, алчность, вероломство, фатальная бессовестность, корежащие индивидуальные и мировые судьбы.

«Я потомственный кинематографист»

Кирилл Серебренников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону в семье врача и учительницы русского языка и литературы. Его дед начинал как «простой украинский пастух», но затем окончил ВГИК. В нем тогда преподавали режиссеры Александр Довженко и Сергей Эйзенштейн

Свой первый спектакль Кирилл Серебренников поставил еще в школе. В 10 классе он написал пьесу «Лионская ткачиха» про социалиста Фридриха Энгельса. С 1992 года Серебренников учился на физическом факультете Ростовского госуниверситета, а в свободное от лекций время занимался режиссурой в любительской студии «69»

С 1991 года Кирилл Серебренников активно работал и на телеканалах «Южный регион», ГТРК «Дон-ТР» и столичном ТВ-3. Он — режиссер не менее десяти видеоклипов, двух документальных фильмов, четырех телеспектаклей, музыкального телефильма и трех многосерийных проектов&lt;br> На фото: на приеме в честь годовщины основания Мальтийского ордена в гостинице «Балчуг» с политиком Михаилом Касьяновым (справа)

В 2001 году Кирилл Серебренников впервые поставил спектакль в Москве — в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина. В основе была пьеса Василия Сигарева «Пластилин»

С 2002 года Кирилл Серебренников ставил спектакли в МХТ имени А.П. Чехова, а с 2008 года вел актерско-режиссерский курс в Школе-студии МХАТ&lt;br> На фото: пресс-показ спектакля «Человек-подушка» по пьесе Мартина МакДонаха на сцене МХТ имени А.П. Чехова

Больше всего среди спектаклей Кирилла Серебренникова известны «Откровенные полароидные снимки» (Театр имени А.С. Пушкина), «Мещане», «Изображая жертву», «Лес», «Трехгрошовая опера», «Зойкина квартира» (МХТ им. А.П. Чехова), «Голая пионерка» (Современник), «Фигаро. События одного дня» (Государственный театр наций), «Золотой петушок» (Большой театр), «Идиоты» (Гоголь-центр) и многие другие&lt;br> На фото: Кирилл Серебренников на репетиции спектакля «Киже» на сцене МХТ им. А.П. Чехова

В 1998 году Кирилл Серебренников дебютировал в кино с фильмом «Тайные грозы». Позже он снял сериал «Ростов-папа» (2001), фильмы «Постельные сцены» (2003), «Изображая жертву» (2006), «Юрьев день» (2008, кадр на фото), «Измена» (2012), «Ученик» (2016), «Лето» (2018), «Петровы в гриппе» (2021), «Жена Чайковского» (2022) и другие

В 2012 году вместе со своими студентами из школы-студии МХАТ режиссер создал театральную группу «Седьмая студия». Позже она стала основой «Гоголь-центра»

В 2012 году режиссер получил театральную премию «Золотая маска» за спектакль «Отморозки». Он поставлен по мотивам романа Захара Прилепина «Санькя» и признан «лучшим спектаклем малой формы» в тот год. Кирилл Серебренников также награжден премиями ТЭФИ (1999) и «Хрустальная Турандот» (2014), призами «Кинотавр» (2006, 2016), «Ника» (2019) и Франсуа Шале Каннского кинофестиваля (2016) &lt;br> На фото: актеры Людмила Максакова, Игорь Гордин (справа) и режиссер Кирилл Серебренников

«Самое страшное — это если у тебя получится плохой фильм или спектакль, похожий на хороший. Страшно даже не то, что ты этого не поймешь, страшно, что другим этого не видно» &lt;br>На фото: с основателем театра «Лицедеи» Вячеславом Полуниным

Фильмы Кирилла Серебренникова «Измена» (кадр на фото) и «Ученик» были включены в конкурсные программы Венецианского и Каннского кинофестивалей

В августе 2012 года Кирилл Серебренников был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя. Позже его переформатировали в «Гоголь-центр». С 2013 года в театре проходили не только спектакли, но и кинопоказы, концерты, лекции, дискуссии

В мае 2017 года в «Гоголь-центре» и квартире Кирилла Серебренникова прошли обыски. Впоследствии режиссеру предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Серебренников был помещен под домашний арест, а его имущество — арестовано

По данным следствия, в 2011-2014 годы «Седьмая студия» Серебренникова разрабатывала мероприятия для проекта «Платформа», завышая сведения о количестве и стоимости работ. Режиссер не признал свою причастность к махинациям

С 25 октября 2018 года в Мещанском суде Москвы проходили слушания по делу «Седьмой студии». В июне 2020 года режиссера приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. руб. за мошенничество. В гражданском суде с Серебренникова также взыскали ущерб в размере 129 млн руб. По словам режиссера, его выплатил предприниматель Роман Абрамович

Находясь под домашним арестом, режиссер завершил монтаж фильма «Лето» о Викторе Цое и ленинградской андеграудной рок-культуре. Фильм участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля 2018 года, однако картина получила только одну из независимых наград — за лучший саундтрек

В октябре 2017 года депутаты Европарламента написали обращение о политизированности дела режиссера. С момента задержания Кирилла Серебренникова в его защиту также выступали видные общественные и культурные деятели: Марк Захаров, Евгений Миронов, Олег Табаков, Алла Демидова, Чулпан Хаматова и другие&lt;br> На фото: гости на красной дорожке перед премьерой фильма «Лето»

В августе 2018 года Кирилл Серебренников был награжден французским орденом Искусств и литературы

16 апреля 2019 года Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре». Также он удостоился «Золотой маски» за постановку «Нуреев», который был признан лучшим балетом

В марте 2022 года Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении Кирилла Серебренникова и снял с него судимость

Сразу после отмены судом условного наказания и снятия судимости Кирилл Серебренников выступил с критикой спецоперации на Украине и покинул Россию. Летом 2022 года московские власти не продлили контракт с преемником Серебренникова в «Гоголь-центре» — Алексеем Аграновичем. Новым худруком был назначен Антон Яковлев

В мае 2022 года фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошел в основную конкурсную программу 75-го Каннского фестиваля, несмотря на решение фестиваля не принимать официальную российскую делегацию

В июне 2023 года режиссер приступил к съемкам драмы «Исчезновение», рассказывающей о немецком враче Йозефе Менгеле, который проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцима, а затем скрывался от правосудия в Южной Америке. Производство картины продлится около нескольких месяцев в Уругвае, Бразилии и Мексике, а также в Германии. Премьера фильма намечена на 2024 год

