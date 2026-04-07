В Ульяновской области полиция приступает к поимке браконьеров в период нереста

В период ограничений, связанных с нерестом рыбы, ульяновские полицейские проводят работу по выявлению и пресечению фактов незаконного вылова водных биологических ресурсов, сообщило во вторник УМВД РФ по Ульяновской области.

В ведомстве работа по защите водных биологических ресурсов проводится правоохранительными органами круглогодично, а в период, когда в сфере рыболовства действуют ограничения, связанные с нерестом, — ежедневно.

Как пояснили в полиции, они руководствуются сроками запретов, оговоренными приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 года №695 «Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» (с изменениями от 11 марта 2025 года). Согласно этому приказу, в связи с весенним нерестом в 2016 году в Ульяновской области, к примеру, запрещен вылов рыбы на реке Суре (включая удочки) — с момента распадения льда до 10 июня; на Куйбышевском водохранилище и впадающих в него реках — с 25 апреля по 5 июня (исключение — одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более двух у одного рыбака); с 10 мая по 10 июня — запрет на вылов леща во всех водоемах региона; с 25 апреля по 15 июня — запрет на вылов сазана во всех водоемах Ульяновской области.

В УМВД отмечают, что в поиске браконьеров совместно с ульяновскими полицейскими участвуют сотрудники регионального Управления ФСБ, представители отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области.

Мероприятия проводятся не только по берегам водоемов. Сотрудники полиции выходят непосредственно на воду на катерах и маломерных судах, изымают плавсредства, сети, другие запрещенные орудия лова.

В 2025 году составлено 149 административных протоколов о нарушении правил вылова рыбы, возбуждено 14 уголовных дел о незаконной добыче водных биологических ресурсов с крупным ущербом или в местах нереста (ст. 256 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

В 2026 году, по данным полиции, к административной ответственности уже привлечены 28 нарушителей, к уголовной — двое.

Андрей Васильев, Ульяновск