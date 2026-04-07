Чермашенцев Евгений Николаевич

Окончил Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.

В 1999–2012 годах работал в сфере медиа-бизнеса, в том числе входил в руководство московского и региональных филиалов радиостанции «Радио Максимум», а также компании «Медиа 1».

В 2012 году пришел в «МегаФон». В том же году назначен руководителем по развитию корпоративного операторского бизнеса, после — вице-президентом по технике и IT. Покинул «МегаФон» в 2016 году с должности исполнительного директора.

В 2019 году возглавил компанию «Вертикаль», которая специализировалась на антенно-мачтовых сооружениях. В 2022 году стал гендиректором ГК «Новые башни», в 2024-м перешел на должность председателя совета директоров. Глава комитета по развитию инфраструктуры связи «Деловой России».