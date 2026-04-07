К большим звездам на погонах — огромный срок

Генерала армии Павла Попова предложили осудить на 22 года

Самый большой срок по делам бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны — 22 года колонии строгого режима с лишением звания и госнаград — прокуратура потребовала назначить бывшему замминистра обороны генералу армии Павлу Попову. Он обвиняется в хищении 25,8 млн руб. у парка «Патриот», получении взяток на сумму 45,6 млн руб. и других преступлениях. По мнению защиты, столь длительный срок может означать для 69-летнего подсудимого фактически смертный приговор. Адвокат фигуранта считает обвинение недоказанным и планирует просить об оправдании подсудимого.

Бывший замминистра обороны Павел Попов не признает вину ни по одному из предъявленных ему пунктов обвинения

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прения сторон в 235-м гарнизонном военном суде в Москве стартовали 7 апреля и пройдут, как и весь процесс, в закрытом режиме. В связи с плохим самочувствием Павел Попов, который после ареста перенес несколько операций, в частности на позвоночнике, и теперь передвигается с помощью ходунков, участвовал в разбирательстве дистанционно — по видео-конференц-связи из изолятора «Лефортово». Не стали исключением и финальные слушания.

В ходе них полковник юстиции Игорь Рыкунов из Главной военной прокуратуры заявил, что считает доказанной вину подсудимого по всем пунктам обвинения: в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292), двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), а также превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний гособвинитель просил окончательно назначить подсудимому 22 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 130 млн руб., лишив его также воинского звания и восьми государственных наград — орденов Дружбы, Александра Невского, Почета и других), две их которых — орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и медаль «70 лет Вооруженным силам СССР» — были получены господином Поповым еще в советские годы.

Помимо этого, прокурор поддержал гражданские иски потерпевших, которыми были признаны Минобороны и парк «Патриот». Они просили взыскать с фигуранта сумму причиненного им ущерба в размере 25,8 млн руб.— 18,7 млн и 7,1 руб. соответственно.

Также гособвинитель призвал суд конфисковать и обратить в доход государства 45,6 млн руб.— сумму, эквивалентную взяткам, полученным генералом. Завершая свою двухчасовую речь, господин Рыкунов просил суд сохранить под арестом имущество фигуранта до исполнения приговора в части имущественных требований.

Как удалось узнать “Ъ”, всего следствие добилось ареста денежных средств и собственности господина Попова, оформленных как на него лично, так на его родственников и доверенных лиц, на сумму около 90 млн руб.

Напомним, что основное обвинение отставного военного касается хищения в 2021–2024 годах 25,8 млн руб. бюджетных средств, выделенных на обслуживание парка «Патриот». Следствие установило, что за счет них для генерала был построен загородный дом в СНТ «Звезда» в подмосковном Красногорске. Помимо двухэтажного жилища, там возвели баню, двухэтажный гараж, в которых установили освещение, систему видеонаблюдения, приобрели мебель, сантехнику и предметы быта, а также выполнили работы по благоустройству территории участка. Потраченные на это деньги были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями якобы на обслуживание и ремонт парка. Это следствие сочло не только мошенничеством, но и служебным подлогом.

Два эпизода получения взяток связаны с безвозмездным предоставлением Павлу Попову для проживания с 2014 по 2024 год квартиры на Фрунзенской набережной неподалеку от главного здания Министерства обороны, а также внедорожника Lexus LX 570. Квартиру и автомобиль выделила генералу Попову подрядная организация ОАО «Бамстройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной РФ (преемник Центрального командного пункта Генштаба). Сумму полученной Павлом Поповым незаконной выгоды следствие оценило в первом случае в 13 млн 274 тыс. руб., а во втором — 32 млн 388 тыс. руб., полагая, что генерал лоббировал интересы фирмы и организовывал ее привлечение к строительству иных объектов.

Уголовные дела в отношении высших офицеров с 2000 года

Также следствие вменило в вину Павлу Попову фиктивное трудоустройство трех человек, среди которых была, в частности, его невестка Аксинья Перебаева, а также незаконное хранении ружья «Вепрь» с 40 патронами.

Арестованный 29 августа 2024 года генерал вину не признавал. Его адвокат Денис Сагач утверждал, что обвинение основано исключительно на показаниях признавших вину и заключивших с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Их дело суды рассмотрели в особом порядке, приговорив к пяти и шести годам колонии соответственно.

По словам господина Сагача, позиция его подзащитного осталась прежней: «Свою вину он не признает. Защита считает, что она не была доказана, что стало очевидно в ходе судебного следствия после допроса свидетелей»,— заявил “Ъ” адвокат.

В связи с этим в ходе прений сторон, которые продолжатся 8 апреля, адвокат будет просить своего подзащитного оправдать. Он отметил, что в случае вынесения обвинительного приговора и назначения генералу реального наказания тот вряд ли сможет его отбыть. «Для него и пять лет в его возрасте — это пожизненный срок, поскольку здоровья у него уже не осталось»,— сказал защитник.

Отметим, что в ходе следствия адвокат не раз просил провести медицинское освидетельствование арестованного, настаивая, что по состоянию здоровья 69-летний обвиняемый не может содержаться под стражей как лицо, страдающее серьезным заболеванием опорно-двигательного аппарата. Однако ему в этом было отказано. Вероятно, что к данному вопросу защита вернется уже после вынесения приговора. Для этого решение должно вступить в силу.

По сведениям “Ъ”, приговор экс-замминистра обороны суд планирует огласить до конца текущей недели.

Мария Локотецкая

