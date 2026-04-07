Водительским правам стирают границы

Конституционный суд рассмотрел жалобу водителя, оштрафованного за вождение с эстонскими правами, и обнаружил, что действующие правила ставят россиян, проживающих за рубежом, в неравное положение по сравнению с иностранцами, находящимися в России. Госдума, исполняя решение КС, должна будет внести изменения в федеральное законодательство. До этого момента для россиян с иностранными удостоверениями действует временный порядок.

Опубликованное постановление Конституционного суда (КС) касается дела водителя Сергея Шахова. 15 августа 2019 года он был оштрафован в Архангельске на 5 тыс. руб. по ст. 12.7 КоАП за управление своим автомобилем без прав. На руках у него в тот момент было удостоверение, выданное в Эстонии, а срок действия российских прав закончился еще в 2004 году. Сам Сергей Шахов является гражданином РФ, но фактически проживает в Эстонии и имеет там вид на жительство. В Архангельске он был проездом на неделю. Получить новые российские права он не мог, поскольку не имел постоянной регистрации в РФ.

Сергей Шахов оспорил решение в вышестоящих инстанциях и дошел в том числе до Верховного суда. Однако суды нарушений не нашли, сославшись на п. 12 ст. 25 федерального закона «О безопасности дорожного движения». В нем сказано, что иностранцы, у которых есть национальные водительские права, могут управлять автомобилем, если находятся (постоянно или временно) на территории РФ. Россияне же обязаны получать российские права. После чего господин Шахов обратился уже в КС. Он считает, что норма федерального закона противоречит Конституции.

КС, рассмотрев жалобу, обратил внимание, что в 2024 году в оспариваемый Сергеем Шаховым закон внесли уточняющие изменения (“Ъ” рассказывал про этот закон). В них сказано, что россиянин должен поменять иностранные права на российские в течение года после въезда в Россию. «Однако в данном механизме не учитывается то, что гражданин РФ может неоднократно въезжать в Россию временно, оставаясь постоянно проживать за рубежом»,— обратил внимание КС.

В результате россияне с иностранными правами оказываются в худшем положении, чем иностранцы, потому что таких ограничений для них нет.

«Оспариваемая норма ограничивает конституционные права граждан, в том числе право свободно передвигаться, и не соответствует Конституции РФ,— отметил КС.— Различия в условиях реализации отдельными категориями граждан того или иного права не должны быть произвольными и допустимы лишь тогда, когда они обоснованы и преследуют конституционно значимые цели». Конституционный суд также напомнил, что Россия является участником Венской конвенции о дорожном движении. В документе сказано, что подписавшие ее страны должны признавать удостоверения друг друга до того момента, как территория их государства станет постоянным местожительством автовладельца.

С момента публикации постановления КС действует временный порядок. Отныне граждане РФ, которые постоянно проживают за пределами России, но при этом периодически въезжают на территорию страны, могут пользоваться иностранными удостоверениями при управлении транспортным средством, но при условии, что они находятся в России не более шести месяцев подряд в течение года. Данное указание сделано прежде всего для судей, которые будут рассматривать материалы, поступившие из ГИБДД. Госдума должна будет внести изменения в законодательство, но содержание поправок пока неизвестно. Дело Сергея Шахова будет пересмотрено.

Информация о том, сколько граждан РФ имеют водительские права, но проживают по факту за рубежом, имея ВНЖ, не публикуется. По данным ГИБДД, за 2025 год водительские удостоверения в РФ получили 1,36 млн граждан. В 2025 году также было выдано 216,3 тыс. международных водительских прав, которые нужно предъявлять полиции в зарубежных поездках.

Оценить точное число граждан России, которых объединяет рассмотренная КС проблема, без доступа к данным о пересечении границы крайне затруднительно, отмечает адвокат Коллегии адвокатов города Москвы «Минушкина и партнеры» Денис Кунаев. «Однако стоит понимать, что за последние несколько лет число российских граждан, преимущественно проживающих за рубежом, значительно выросло,— добавляет он.— С учетом десятилетнего срока действия российского водительского удостоверения разумно предположить, что с каждым годом все больше наших сограждан используют при поездках по России удостоверения, полученные за ее пределами».

Иван Буранов