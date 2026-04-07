В Петербурге прекратились продажи новых седанов Solaris HS

Дилеры Solaris в Санкт-Петербурге больше не предлагают клиентам новые седаны HS (ранее Hyundai Solaris). Как сообщает автоэксперт Денис Гаврилов в своем телеграмм-канале AutoRun SPb, в наличии у официальных дилеров остались только три модели: кроссовер HC (экс Hyundai Creta), а также Solaris KRS и Solaris KRX (экс KIA). Основной объем предложения приходится на HC.

При этом автомобили Solaris HS доступны на вторичном рынке. По состоянию на начало апреля в Петербурге насчитывается семь предложений таких машин с пробегом 2024 года выпуска.

Пик продаж модели в городе пришелся на 2024 год: тогда на учет было поставлено 490 новых седанов HS. В 2025 году показатель рухнул до 80 автомобилей, из которых 62 зарегистрировали в первом полугодии.