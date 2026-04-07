Весенний паводок подтопил мосты и дороги в трех районах Саратовской области
В Саратовской области подтоплены два низководных моста и два участка автодорог в результате весеннего паводка. На сегодняшний день угрозы подтопления жилых домов, придомовых территорий и земельных участков нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.
На сегодняшний день угрозы подтопления жилых домов в Саратовской области нет
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Участок автодороги в Балаковском районе у хутора Бителяк подтопило протокой Грязнуха. В Новоузенском районе вода из реки Чертанла также зашла на участок дороги. В Ртищевском районе река Хопер подтопила мосты в селе Нестеровка и хуторе Обводной.
По словам главы региона Романа Бусаргина, ситуация с паводком в большинстве территорий региона стабильная. На данный момент уровень воды в реках снижается, подтоплений населенных пунктов не было. Профильные службы работают в режиме повышенной готовности.