Из Ярославской области на службу отправят 1500 призывников

Из Ярославской области для прохождения срочной военной службы отправят 1500 человек. Как сообщили в правительстве области, отправка призывников начнется 10 апреля.

Большая часть призывников будет служить в Центральном федеральном округе. При этом возможна отправка и в другие регионы России, за исключением ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев подчеркнул, что призывники не будут принимать участие в СВО.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о проведении в январе – декабре 2026 года призыва на военную службу граждан 1996 – 2008 годов рождения в соответствии с ранее подписанным президентом России законом о круглогодичном призыве.

«В этом году граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года. При этом в соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных повесток»,— пояснил Игорь Гостев.

Алла Чижова