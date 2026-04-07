Стройка в кредит

Объем проектного финансирования застройщиков в ПФО к 1 марта 2026 года превысил 2 трлн руб., увеличившись на 12,4% год к году, тогда как задолженность выросла на 22%, до 842 млрд руб. На фоне ускорения кредитования эксперты расходятся в оценках устойчивости отрасли: одни указывают на сохраняющиеся риски точечных заморозок проектов из-за роста издержек и замедления продаж у небольших компаний, другие считают высокую долговую нагрузку нормой для действующей модели финансирования и не видят системных угроз для рынка.

Задолженность девелоперов ПФО выросла на 22% в годовом выражении

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Объем проектного финансирования застройщиков в Приволжском федеральном округе к 1 марта 2026 года превысил 2 трлн рублей и вырос на 12,4% в годовом выражении. Объем задолженности достиг 842 млрд рублей, увеличившись на 22%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Крупнейший объем действующих кредитных договоров, привлеченных девелоперами для строительства жилья, зафиксирован в Татарстане — 713,9 млрд руб. при задолженности в 272,1 млрд руб. В регионе действует 554 кредитных договора и открыто 31,9 тыс. счетов эскроу с остатками на сумму 206 млрд руб. В Башкортостане показатели составили 266,8 млрд и 144,5 млрд руб. соответственно, число счетов эскроу — 22,5 тыс. с остатками 111,7 млрд руб.

Среди других регионов округа выделяются Пермский край (310,8 млрд руб.) и Нижегородская область (254,3 млрд руб.), а также Самарская область (152,6 млрд руб.). В то же время в Чувашии объем проектного финансирования достиг 37,9 млрд руб. при задолженности 23 млрд руб., открыто 6 тыс. счетов эскроу с остатками 29,7 млрд руб. В Марий Эл застройщики привлекли 20,3 млрд руб., задолженность составила 10,9 млрд руб., а на счетах эскроу размещено 13,4 млрд руб.

Наименьшие объемы среди регионов округа зафиксированы в Мордовии (6,8 млрд руб.) и Саратовской области (13,8 млрд руб.).

В целом по России объем действующих кредитных договоров с застройщиками превысил 22,5 трлн руб., задолженность составила 10,1 трлн руб., а средства на счетах эскроу — 7,38 трлн руб. Рост задолженности в годовом отношении составил 19%.

Что касается строительных показателей, то в ПФО запуски новых домов составили 1 752 тыс. кв. м, что на 37% больше, чем годом ранее. Ввод жилья достиг 854 тыс. кв. м, прирост — 4%. В Татарстане запущено 202 тыс. кв. м новых домов (+6%), а ввод жилья вырос на 96%, до 260 тыс. кв. м, свидетельствуют данные «Дом РФ».

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым, сейчас на рынке сохраняются риски заморозки отдельных проектов, прежде всего у небольших и менее устойчивых компаний. Среди основных угроз она называет рост стоимости строительства, ужесточение условий кредитования и замедление продаж на фоне снижающейся покупательной способности.

«Однако крупные застройщики обычно имеют запас прочности. Массового «замораживания» проектов в данный момент не наблюдается, риски носят точечный характер», — заключила эксперт.

Вместе с тем управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский подчеркивает, что высокая долговая нагрузка для отрасли является нормой: при проектном финансировании до 70-85% затрат покрывается за счет кредитов, тогда как доля собственных средств остается ограниченной.

«Застройщики — вообще по умолчанию самая закредитованная категория хозяйствующих субъектов, почти все их проекты и до реформирования законодательства о долевом строительстве финансировались за счет заемных средств».

