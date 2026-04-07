Убыток «Ростовских тепловых сетей» в 2025 году составил 525 млн рублей

По итогам 2025 года убыток ООО «Ростовские тепловые сети» составил 525,6 млн руб. Информация об этом содержится в годовом отчете компании.

Выручка компании достигла 6 млрд руб. Это на 3,1% меньше, чем в 2024 году. Основные доходы сложились от продажи товаров и услуг — 5,7 млрд руб., прочие поступления составили 468,5 млн руб. От кредитов и займов поступления превысили 4 млрд руб.

На плату поставщикам за сырье и оказанные услуги в прошлом году компания потратила 5,4 млрд руб., на зарплату работникам — 278,7 млн руб. Еще 110,1 млн руб. ушли на проценты по долговым обязательствам. На приобретение, создание, модернизацию и реконструкцию в прошлом году «РТС» потратили около 223,2 млн руб.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», «Ростовские тепловые сети» были зарегистрированы в Ростове-на-Дону в 2016 году. Компания является дочерней организацией АО «ВДК-Энерго». Основной деятельностью является передача и распределение теплоснабжения, строительство и реконструкция систем теплоснабжения и подача горячей воды.

Мария Хоперская