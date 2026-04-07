В Рыбинске расторгли договор на ремонт драмтеатра

В Рыбинске расторгли договор на капремонт зданий драматического театра. Информация о прекращении исполнения соглашения размещена на портале госзакупок.

Фото: Зоя Голицына

Как уточняет портал «Черемуха» со ссылкой на городскую администрацию, причиной для расторжения договора стали приостановка работ со стороны подрядчика и отставание от графика более чем на 10 дней.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что договор на ремонт помещений театра, цена которого — 73 млн руб., был заключен с ООО «Виннер». Эта же компания ремонтировала Ярославский ТЮЗ. Капремонт Рыбинского драмтеатра финансировался из федерального, областного и городского бюджетов в рамках нацпроекта «Семья». Работы необходимо было завершить до 1 сентября 2026 года. Они включали приведение в порядок цехов, складов хранения декораций, костюмерных, гримерных, фасадов.

Алла Чижова