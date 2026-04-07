РКН связал сбой в Рунете с неисправностью на сети «Ростелекома»

Причиной сбоев в российском сегменте интернета (Рунете) вечером 6 апреля стала неисправность на магистральной сети «Ростелекома» (MOEX: RTKM). Об этом сообщили изданию «Фонтанка» в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал резкий рост обращений пользователей с 21:24 до 23:08 мск, уточнили в РКН. Жалобы касались работы государственных, игровых, банковских и других онлайн-сервисов.

Сбой 6 апреля также затронул домашний интернет «Ростелекома». По данным сервиса Detector404, за сутки поступило более 9 тыс. жалоб на работу оператора связи.